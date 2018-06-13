شركة ملابس رياضية أمريكية ترفض منح المنتخب الإيراني أحذية قبل يومين من المونديال

أعلنت شركة الملابس الرياضية الأمريكية (نايكي)، الثلاثاء، رفضها منح المنتخب الإيراني الأحذية الخاصة به قبل يومين من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

ووفقًا لبيان للشركة نشرته قناة “اي اس بي إن” الأمريكية، ” العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية على طهران تعني أنهم كشركة محلية لا تستطيع توفير أحذية للاعبي منتخب إيران خلال هذا التوقيت”.

وأَضاف البيان “وفقًا للحكومة الأمريكية فإن أي كيان محلي ينتهك هذه العقوبات ضد إيران سيعرض نفسه لغرامات كبيرة”.

وتخوض إيران المونديال في المجموعة الثانية بجانب إسبانيا والبرتغال والمغرب.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

كما أعلن ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.

وحسب بيانات رسمية لها، قررت شركات أوروبية كبرى مثل توتال وإنجي وإيرباص الفرنسية، وسيمنز الألمانية وميرسك تانكرز الدنماركية وغيرها، استعدادها لمغادرة إيران، قبل تطبيق العقوبات الأمريكية.