الدفاعات السعودية تعترض ثامن صاروخ باليستي حوثي في رمضان

اليمن: اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية فجر الأربعاء صاروخاً باليستياً أطلقه مسلحو جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، في سماء جازان، جنوبي المملكة.

ونقلت قناة “الإخبارية السعودية”، عن مراسلها في المدينة، قوله إن “قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا باليستيا في سماء جازان”، دون أن يورد مزيد من التفاصيل.

من جهة، قالت قناة “المسيرة” الناطقة باسم جماعة الحوثيين إن “القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) تطلق صاروخاً باليستياً من طراز بدر 1 على مدينة الفيصل العسكرية بجيزان”.

ويعد هذا هو عاشر صاروخ يطلقه الحوثيون خلال شهر رمضان (بدأ في 17 مايو/ أيار الماضي)، والثامن الذي يتم اعتراضه، فيما فشل إطلاق صاروخ وسقط في اليمن، وسقط آخر في منطقة صحراوية بالمملكة.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي “الحوثي”، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014. (الأناضول)