واشنطن تدعو الأمم المتحدة إلى إدانة حركة “حماس″ وعدم التصويت لصالح قرار بشأن غزة

نيويورك: حثت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، أعضاء المنظمة الدولية على إدانة حركة حماس وعدم التصويت لصالح قرار بشأن غزة وصفته بأنه “غير متوازن جوهريا”، وذلك قبل اجتماع للجمعية العامة الأربعاء.

ومن المقرر أن تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة وتصوت على نص مدعوم من دول عربية بشأن غزة بناء على طلب الوفد الفلسطيني للأمم المتحدة وحلفائه من العرب والمسلمين.

ووصفت هيلي القرار المقترح بأنه “نص غير متوازن بشكل أساسي يتجاهل الحقائق الأساسية عن الوضع في غزة”، وذلك في رسالة إلى سفراء الأمم المتحدة الثلاثاء.

وحثت الدول الأعضاء على دعم التعديل الأمريكي الذي سيتم التصويت عليه بشكل منفصل وإدانة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

ويستنكر النص المدعوم من الدول العربية استخدام “القوة المفرطة وغير المتناسبة والعشوائية” ضد الفلسطينيين. كما يستنكر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة إلى إسرائيل. (د ب أ)