ترامب يرد على إهانة الممثل روبرت دي نيرو- (تغريدة)

واشنطن: رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، على إهانة الممثل، روبرت دي نيرو، له خلال حفل توزيع جوائز “توني”، مساء الأحد الماضي.

رد ترامب جاء في تغريدة نشرها على حسابه الشحصي بموقع “تويتر”، أثناء عودته من سنغافورة حيث التقى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ اون، إلى الولايات المتحدة.

وقال دي نيرو للجمهور في حفل توني”، دون أي تمهيد مشيرا لترامب “سأقول شيئا واحدا”، واستخدم لفظا نابيا.

وتابع قائلا وسط صياح وتصفيق حماسي من الجمهور الذي ضم ممثلين ومخرجين ومنتجين مسرحيين، “لم يعد الأمر فقط “فليسقط ترامب” ثم استخدم اللفظ النابي.

وفي رده وصف ترامب دي نيرو في المقابل، بأنه “شخص ذا مستوى ذكاء منخفض”.

وفسر ترامب “سر ذكاء دي نيرو المحدود، بسبب تلقيه العديد من اللكمات على رأسه من ملاكمين حقيقيين في الأفلام.

كما اعتبر ترامب روبرت دي نيرو، بعد مشاهدته له وهو يسبه على الهواء، في حفل جوائز “توني”، أنه مخمور وليس في وعيه، موجها رسالة له هي أن اقتصاد الولايات المتحدة أصبح في أعلى معدلاته، وكذلك نسبة العمالة.

وقال ترامب لدي نيرو في نهاية رسالته “استيقظ أيها المخمور!”. (الأناضول)

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2018