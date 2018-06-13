الصدر والعامري يتفقان على تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

النجف: اجتمع الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر ليل الثلاثاء/الأربعاء في منزله بمنطقة الحنانة بمحافظة النجف مع رئيس منظمة بدر رئيس قائمة الفتح الانتخابية هادي العامري لتدارس آلية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة من خلال كتلة عابرة للطائفية تحقق الاستقرار في البلاد.

وأشار الصدر عقب الاجتماع إلى “تشكيل تحالف بين (سائرون) و(الفتح) من أجل إنهاء معاناة الوطن والشعب وهذا التحالف هو تحالف حقيقي ضمن الأطر الوطنية”.

ووصف الاجتماع بأنه “مهم وإيجابي” وأعلن من خلاله عن تشكيل هذا التحالف.

وقال الصدر: “إننا ماضون بتشكيل حكومة تشمل الكتل الأخرى الوطنية كافة ضمن الأطر والضوابط الوطنية”.

من جانب أخر، أعلن المتحدث باسم قائمة الفتح أحمد الأسدي في بيان صحفي إن “الفتح وسائرون يعلنان تشكيل نواة الكتلة الأكبر ويدعوان جميع الكتل الفائزة إلى المشاركة في هذا التحالف وفق برنامج حكومي يتفق عليه يكون مناسباً لمواجهة التحديات والازمات والمشاكل التي يمر بها العراق في هذه المرحلة والمراحل القادمة”.

وأضاف أن هذا التحالف “يبنى على حكومة لخدمة المواطن وتوفير الاحتياجات ومعالجة الأزمات والإشكالات”.

وحلت قائمة سائرون بزعامة مقتدى الصدر بالمرتبة الأولى بنتائج الانتخابات العراقية وحلت بعدها بالترتيب قائمة الفتح بزعامة هادي العامري. (د ب أ)