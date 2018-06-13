إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال وسط الضفة الغربية

رام الله: أصيب 5 فلسطينيين صباح الأربعاء، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي اندلعت في مخيم “الأمعري” للاجئين قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان إن طواقمها تعاملت مع خمسة مصابين بينهم إصابتين بالرصاص الحي وثلاثة إصابات بالرصاص المطاطي.

ولفت “الهلال الأحمر” إلى أن جراح المصابين تتراوح بين المتوسطة والطفيفة.

وقال شهود عيان، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت المخيم، وشرعت بعملية تفتيش لعدد من المنازل، ما أدّى لاندلاع مواجهات استخدم فيها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

بدورهم رشق شبان المخيم القوة العسكرية بالحجارة والعبوات الفارغة.

ويتعرض مخيم الأمعري لعملية مداهمة شبه يومية واعتقالات لعدد من السكان منذ نحو أسبوعين، عقب مقتل جندي خلال عملية عسكرية في المخيم إثر إلقاء قطعة من الرخام على رأسه. (الأناضول)