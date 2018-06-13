تمثال شمعي للمغني إد شيران في مقهى للقطط

لندن: أحيا المغني البريطاني إد شيران حفلات في ملاعب مكتظة بالجماهير حول العالم… والآن انضم مقهى للقطط في لندن إلى قائمة الأماكن التي يظهر فيها شيران أو بالأحرى تمثال شمعي له.

فلقد كشف متحف مدام توسو للشمع عن تمثال للمغني الذي تتصدر أغانيه قوائم الأغاني في مقهى ليدي ديناه للقطط في لندن الذي يتناول زائروه المشروبات وهم يداعبون القطط ويلعبون معها.

وظهر تمثال شيران أمس الثلاثاء حاملا الوشوم الكثيرة على جسد المغني الشهير وفي يده جيتار فيما كانت القطط تأكل الحلوى وتلهو حوله.

وقال إدوارد فولر المدير العام لمتحف مدام توسو في لندن في بيان “ولكونه (شيران) شخصا محبا للحيوانات الأليفة، شعرنا أنه سيوافق على وجود التمثال في مقهى القطط الشهير في لندن”.

وسينقل التمثال الشمعي لشيران قريبا إلى المتحف الشهير حيث سيتسنى للزور رؤيته اعتبارا من الأسبوع المقبل. (رويترز)