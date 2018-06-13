الخارجية العراقية: تسليم إقليم كردستان للمتهم بقتل الفتاة الألمانية “مخالفة قانونية”

بغداد: أكدت وزارة الخارجية العراقية أن تسليم إقليم كردستان العراق للمتهم بقتل الفتاة اليهودية الألمانية للسلطات الألمانية “يعد مخالفة قانونية”.

وشدد أحمد محجوب ‏المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية على أن تسليم علي بشار للسلطات الألمانية “مخالفة قانونية لعدم وجود اتفاقية مشتركة بين البلدين لتسليم المطلوبين”.

وأوضح أن “بغداد تعد ذلك مخالفة على الجهة التي سلمت والجهة التي تسلمت كون تبادل المطلوبين صلاحية سيادية تختص بها وزارة العدل الاتحادية”.

وأكد في الوقت ذاته حرص العراق الشديد على “إحقاق الحق ومعاقبة الجاني ولكن ضمن السياقات القانونية والدستورية التي لا تمس السيادة الوطنية”.

وسلمت السلطات الكردية مطلع الأسبوع بشار إلى ألمانيا حيث يواجه اتهامات بقتل فتاة ألمانية قبل أن يتمكن من العودة إلى وطنه. (د ب أ)