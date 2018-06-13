القبض على تونسي وزوجته في ألمانيا عقب العثور على مواد مشبوهة في منزله

كولونيا: ألقت قوات خاصة من الشرطة الألمانية القبض على تونسي وزوجته ليلة الثلاثاء/الأربعاء عقب العثور على مواد يشتبه في أنها سامة في منزله بمدينة كولونيا غربي ألمانيا.

وتواصل الشرطة صباح الأربعاء تفتيش المنزل. ولم تعلن الشرطة حتى الآن ما إذا كان المتهمان أدليا بإفادات.

وتتركز التحقيقات حول طبيعة “المواد غير المعروفة” التي تم العثور عليها في المنزل، وكذلك الغرض منها.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية، فإن السلطات لا تستبعد وجود خلفية إرهابية وراء حيازة هذه المواد.

وبدأ الادعاء العام الألماني تحقيقاته في الواقعة.

وكانت قوات خاصة من الشرطة ورجال الإطفاء اقتحمت منزل التونسي في حي خورفايلر بكولونيا مساء الثلاثاء، وعثرت على مواد مشبوهة.

وقال المتحدث باسم الشرطة أندري فاسبيندر: “قررنا على نحو سريع مهاجمة المنزل لدرء أي مخاطر محتملة”

وأضاف المتحدث أن السلطات فتشت أيضا منزل مجاور لمنزل التونسي تحسبا لوجود مواد مشبوهة بها أو أفراد مشتبه بهم آخرين، إلا أنه لم يتم العثور على شيء مشبوه بداخلها.

واقتحمت القوات الخاصة المنزل الكائن في مبنى سكني مكون من 15 طابقا مرتديين أقنعة مضادة للغازات السامة.

وبحسب بيانات الشرطة، تم وضع أطفال الزوجين تحت رعاية الجهات المختصة في مدينة كولونيا. (د ب أ)