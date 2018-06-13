إيطاليا تستدعي السفير الفرنسي بشأن الخلاف حول سفينة المهاجرين

روما: أعلنت وزارة الخارجية الايطالية الأربعاء أنها استدعت السفير الفرنسي لدى روما بشأن تصريحات اعتبرت “مثيرة للدهشة” صادرة عن الرئاسة الفرنسية بشأن رفض إيطاليا استقبال السفينة “اكواريوس″ التي تحمل أكثر من 600 مهاجر.

وسيتم استقبال السفير كريستيان ماسيه في مقر وزارة الخارجية في روما الساعة 10,00 (08,00 ت غ) بحسب مصدر دبلوماسي. وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ندد الثلاثاء بالموقف “المعيب وغير المسؤول” للحكومة الايطالية بشأن سفينة المهاجرين.