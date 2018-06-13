الكرملين يرحب ببدء “حوار مباشر” اثر قمة ترامب وكيم

موسكو: رحب الكرملين الاربعاء “ببدء حوار مباشر” بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية غداة القمة غير المسبوقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في سنغافورة.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف “لا يمكننا سوى الترحيب بانعقاد مثل هذا اللقاء وببدء حوار مباشر”.

واضاف “مهما كانت النتائج من لقاءات مماثلة، فانها تتيح تهدئة التوتر في شبه الجزيرة الكورية وهذا يبعث على الارتياح”.

وتابع بيسكوف “لكن من الواضح انه حين يتعلق الامر بملفات بمثل هذا التعقيد، فسيكون من الخطأ التسلح بالأمل بأن كل هذه المشاكل التي تعود لفترة طويلة ستحل في خلال ساعة”.

وكرر من جانب اخر تأكيد موقف روسيا بان “الطريق الوحيد الممكن” لحل الازمة النووية الكورية الشمالية هو “الحوار المباشر”.

وعقد ترامب وكيم جونغ اون الثلاثاء قمة تاريخية في سنغافورة أدت إلى توقيع إعلان مشترك لكن بدون تحقيق تقدم كبير حول المسألة الحساسة المتعلقة بالترسانة النووية الكورية الشمالية. (أ ف ب)