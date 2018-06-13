إقالة لوبتيغي من تدريب اسبانيا قبل يومين من مباراتها الأولى في كأس العالم

مدريد: قال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم في مؤتمر صحافي الأربعاء إنه أقال يولن لوبتيغي مدرب المنتخب الوطني قبل يومين من مباراة اسبانيا الأولى في كأس العالم ضد البرتغال.

وتأتي إقالته بعدما أعلن ريال مدريد على نحو مفاجئ الثلاثاء أن لوبتيغي، الذي مدد مؤخرا عقده مع اسبانيا، سيتولى قيادة بطل أوروبا اعتبارا من الموسم المقبل.

وقال روبياليس إن بديل لوبتيغي سيتم اعلانه “قريبا”.

وأضاف “نود توجيه الشكر إلى يولن على كل ما فعله وهو سبب وجودنا هنا في روسيا، لكننا شعرنا بأن علينا الاستغناء عن خدماته.. يجب أن تكون هناك رسالة لكل موظفي الاتحاد الاسباني لكرة القدم وهناك سلوك يجب على الجميع اتباعه”.

وتلعب اسبانيا، وهي واحدة من المرشحين لاحراز لقب كأس العالم، أيضا ضد المغرب وإيران في المجموعة الثانية في روسيا. (رويترز)