قبل انطلاق كأس العالم.. بوتين يشكر الفيفا على الفصل بين الرياضة والسياسة

موسكو: وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكره للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الأربعاء على ابعاد السياسة عن الرياضة قبل يوم واحد على انطلاق نهائيات كأس العالم.

وتستضيف روسيا البطولة من 14 يونيو حزيران إلى 15 يوليو تموز في 12 استادا موزعة على مدن بينها موسكو وسان بطرسبرغ وسوتشي.

وقال بوتين خلال اجتماع الجمعية العمومية للفيفا في موسكو وهو يقف بجوار كأس العالم “أرغب في التأكيد على التزام الفيفا بمبدأ الفصل بين الرياضة والسياسة”.