الكرملين: بوتين يلتقي “بن سلمان” في روسيا الخميس لبحث إنتاج النفط

موسكو: أعلنت الرئاسة الروسية “الكرملين” الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في موسكو الخميس، لبحث اتفاق خفض إنتاج النفط.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي، إن “بوتين وولي العهد السعودي سيناقشان، خلال لقائهما المرتقب، اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي تقوده السعودية وروسيا، لكنهما لن يبحثا الخروج من الاتفاق”، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان من المقرر بحث التعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” خلال اللقاء، قال بيسكوف: “هذا مخطط له”.

وبدأ الأعضاء في “أوبك” ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً؛ على أن ينتهي الاتفاق في ديسمبر/ كانون أول 2018، نتيجة هبوط حاد في سعر البرميل منذ منتصف 2014، وسط مساع للمنتجين لاستعادة الاستقرار للسوق. وعلى صعيد آخر، أفاد متحدث الرئاسة الروسي، أن “الأمير محمد بن سلمان، من بين زعماء بلدان كثيرة سيزورون روسيا لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم (مونديال روسيا 2018)”.

ولفت إلى أن “بوتين سيعقد لقاءات مماثلة مع قادة عدد من الدول، منها لبنان وبيلاروس وبوليفيا وأرمينيا وأذربيجان”.

وتقام نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، وللمرة الأولى في تاريخها، في روسيا بين 14 يونيو/ حزيران الجاري، و15 يوليو/ تموز المقبل. ويستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعباً منتشراً في 11 مدينة، هي: سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبرغ، نيجني نوفغورود، مدينة روستوف، بالإضافة إلى العاصمة موسكو.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية للبطولة في ملعب “لوجنيكي”، في العاصمة موسكو، وستبدأ عند الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ).(الأناضول)