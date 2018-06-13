وزير الداخلية الايطالي يلوح بإلغاء لقاء كونتي وماكرون ما لم تعتذر فرنسا عن موقفها بشأن الهجرة

روما: قال وزير الداخلية الايطالي زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، أنه بدون “اعتذار رسمي” من جانب فرنسا سيكون من الأفضل إلغاء اللقاء المقرر بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الايطالية جوزيبي كونتي.

وقال سالفيني امام الصحافيين “بدون اعتذار رسمي سيكون من الافضل لرئيس الحكومة عدم التوجه الى فرنسا” للقمة المقررة الجمعة، وذلك بعد تنديد ماكرون الثلاثاء بالموقف “المعيب وغير المسؤول” للحكومة الايطالية لرفضها استقبال السفينة اكواريوس التي تقل اكثر من 600 مهاجر قامت بإنقاذهم. (أ ف ب)