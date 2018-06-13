رئيس وزراء بلغاريا يقترح التعاون مع إسرائيل لإنتاج طائرات بدون طيار

القدس: قال رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف الأربعاء، إن بلاده مهتمة بالتعاون مع إسرائيل لإنتاج طائرات بدون طيار.

وأضاف بوريسوف مخاطباً الصحافيين قبل لقائه نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، “سنناقش ما إذا كان بوسعنا أن نقوم بإنتاج مشترك في مجال الدفاع خاصة إنتاج هذا السلاح شديد الحداثة والقوة، الطائرات بدون طيار”.

وتنافس إسرائيل الولايات المتحدة كأكبر مصدري الطائرات بدون طيار، وتتعاون مع روسيا والهند في تقنيات هذه الطائرات.

وأفادت بيانات حكومية صدرت الشهر الماضي بأن مبيعات الطائرات بدون طيار شكلت اثنين في المئة من المبيعات الدفاعية الإسرائيلية في 2017. وبلغ إجمالي قيمة مبيعات الدفاع في ذلك العام 9.2 مليار دولار. (رويترز)