الأمم المتحدة: التعامل “المخزي” مع سفينة المهاجرين يظهر الحاجة لإصلاحات

جنيف: قال فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة الأربعاء، إن رفض إيطاليا لسفينة مهاجرين مخز لكن المسؤولية تقع على عاتق أوروبا ككل.

وأضاف “أنه أمر مخز. كأوروبي شعرت بالخزي.. الخزي من أن سفينة ظلت في البحر المتوسط لعدة أيام وما من أحد يريد أن يستقبل هؤلاء الناس″.

ومضى قائلاً “واضح جداً أن أوروبا بحاجة إلى إصلاح نظام اللجوء لديها بطريقة جماعية. هناك مقاومة كبيرة لهذا لكن لا يوجد سبيل آخر”.(رويترز)