المغرب يخسر استضافة مونديال 2026 واستمرار الجدل حول “الطعنة السعودية” ـ (فيديو)
“القدس العربي”:
ستقام كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بعدما صوتت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (الفيفا) اليوم الأربعاء لصالح العرض الثلاثي المشترك لاستضافة البطولة.
وتفوق عرض أمريكا الشمالية على عرض المغرب بواقع 134 صوتا مقابل 65 للمغرب.
اللافت أن جدلاً كبيرًا رافق ترشيح المغرب وبشكل خاض تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول التي تدعم المغرب على حساب العرض الثلاثي الأمريكي ـ الكتندي ـ المكسيكي ، وموقف السعودية، الذي يستمر الجدل حوله، حيث أكد المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة (وزير الرياضة) تركي آل الشيخ كم من مرة ومع “سبق الإصرار” على دعمه للملف المشترك للولايات المتحدة والمكسيك وكندا على حساب الملف المغربي، برغم انه وبعيداً عن اعتبارات العلاقات السعودية المغربية “المفترض” أنها وثيقة، فهو كذلك يشغل منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم!.
اللافت أن آل الشيخ اختار عن قصد وسائل إعلام أمريكيو مثل “سي ان ان” و “بلومبيرغ” لإعلان موقف السعودية غير الداعم لملف المغرب.
وفي ماس الماضي نشر آل الشيخ على حسابه على “تويتر” مقطعاً من حوار أجرته معه شبكة “سي أن أن” الأمريكية، سألته فيه المذيعة بيكي أنديرسون “انك أعلنت مؤخرا أنك لن تصوت لصالح المغرب لان الأخير لم ينحاز للسعودية وحلفها في حصارهم لقطر“، فرد آل الشيخً:”مصلحة المملكة فوق كل اعتبار، والولايات المتحدة دولة حليفة، ومن أقوى وأعظم حلفائنا””.
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 3 May 2018
وقد أثار هذا الموقف السعودي ومازال الكثير من الغضب ليس على المستوى المغربي فقط، بل على المستوى العربي، حيث عبر معلقون عرب على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من هذا الموقف، واعتبروه “طعنة”، فيما قال سعوديون إن موقف آل الشيخ لا يمثلهم.
هنيئاً للسعودية الفوز بتنظيم كأس العالم. الدرس المستفاد هو أن العروبة والإسلام مجرد شعارين ترفعهما الأنظمة لدغدغة مشاعر الشعوب. شكراً لكل من دعم المغرب، وسيسجل التاريخ الموقف المخزي للسعودية ومن يدور في كنفها، و تلك الأيام نداولها بين الناس.
ال شيخ يتقاسمون السلطة مع ال سعود وفيهم منهم أكثر تطرفا من ال سعود وهذا واحد منهم عندما يقول الولايات المتحدة أكبر وأقوى حلفاءنا فهو يتحدث باسم ال شيخ وال سعود بحكم من يحمي عرش المملكة هو الولايات المتحدة بلسان ترامب
بالنسبة لي الان تأكد ت ان السعودية هي ولاية تابعة الى الولايات المتحدة الأمريكية
العربان معروفون منذ القدم انهم يتحالفون حتى مع الشيطان لتحطيم بعضهم بعض لقد تحلفوا لتدمير العراق وليبيا وسوريا و اليمن و حاصروا قطر جوا وبرا و بحرا و اوقفوا الغذاء والماء و مواد البناء المستعملة في استكمال البنية التحتية لملاعب كاس العالم و الهدف هو تحطيم اقامة كاس العالم في قطر. لا حول ولا قوة الا بالله.
لو فاز المغرب بتنظيم كاس العالم لتعرض لحصار اقتصادي من دول الخليج كما حصل لقطر لان السعودية والامارات لن يسمحا لاي بلد عربي باستضافة تظاهرة عالمية كبرى من دونهما .الحمد لله ان المغرب العربي بعيد عن هؤلاء القوم .
شكرا المملكة العربية السعودية شكرا الامارات العربية على موقفهم الاخوي ٠وان غدا لناظره قريب
في هذا اليوم الرمضاني المبارك من العشر الاواخر ..اتقدم بالشكر والتقدير للدول الشقيقة الاتية….الجزاءر..موريتانيا..قطر..مصر..تونس..عمان..فلسطين الحبيبة..اليمن المغدور به…ليبيا..الصومال..جيبوتي…السودان…سوريا …جزر القمر…واتوجه الى شعوب باقي الدول العربية التي ابان حكامها عن خشيتهم وجزعهم من ترامب اكثر من خشيتهم من خالقهم …بالدعاء الصادق بان يجعل من يتولى امرهم يمتلك الحد الادنى من الخجل ولا اقول موقف الرجال…!!! وبالمناسبة يمكن ان اتفهم تصويت العراق كبلد محتل ومحكوم من امريكا لصالح هذه الاخيرة…ولكنني لم افهم تصويت بلد كلبنان معروف بمقاومة المد الصهيوني الذي يشكل ترامب احدى ابرز صوره… ام ان الظاهر غير الباطن. …اما الباقي فلا يستحق الذكر…والمهم اننا كشعب مغربي اخذنا العبرة بما فيه الكفاية….فلا نامت اعين……!!!.
عام مبارك وصيام مقبول
عسى ان تكرهو شيأ وفيه خيرلكم
الكوره ليست معيار تقدم ولا السياحه
هذه الصين صناعاتها فى جميع انحاء العالم ولم تنافس على هذه الامور
المغرب الله يغنيه وبه شهب قوى يحب العمل والمغرب ليس دولة المغرب وانما ولاية المغرب والجزائر وتونس
ولو اتحدت هذه الولايات اقتصاديا كان افضل
عسى الله ان يؤلف بينهم ويكفيهم كل الشرور