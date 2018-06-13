المغرب يخسر استضافة مونديال 2026 واستمرار الجدل حول “الطعنة السعودية” ـ (فيديو)

“القدس العربي”:

ستقام كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بعدما صوتت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (الفيفا) اليوم الأربعاء لصالح العرض الثلاثي المشترك لاستضافة البطولة.

وتفوق عرض أمريكا الشمالية على عرض المغرب بواقع 134 صوتا مقابل 65 للمغرب.

اللافت أن جدلاً كبيرًا رافق ترشيح المغرب وبشكل خاض تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول التي تدعم المغرب على حساب العرض الثلاثي الأمريكي ـ الكتندي ـ المكسيكي ، وموقف السعودية، الذي يستمر الجدل حوله، حيث أكد المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة (وزير الرياضة) تركي آل الشيخ كم من مرة ومع “سبق الإصرار” على دعمه للملف المشترك للولايات المتحدة والمكسيك وكندا على حساب الملف المغربي، برغم انه وبعيداً عن اعتبارات العلاقات السعودية المغربية “المفترض” أنها وثيقة، فهو كذلك يشغل منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم!.

اللافت أن آل الشيخ اختار عن قصد وسائل إعلام أمريكيو مثل “سي ان ان” و “بلومبيرغ” لإعلان موقف السعودية غير الداعم لملف المغرب.

وفي ماس الماضي نشر آل الشيخ على حسابه على “تويتر” مقطعاً من حوار أجرته معه شبكة “سي أن أن” الأمريكية، سألته فيه المذيعة بيكي أنديرسون “انك أعلنت مؤخرا أنك لن تصوت لصالح المغرب لان الأخير لم ينحاز للسعودية وحلفها في حصارهم لقطر“، فرد آل الشيخً:”مصلحة المملكة فوق كل اعتبار، والولايات المتحدة دولة حليفة، ومن أقوى وأعظم حلفائنا””.

وقد أثار هذا الموقف السعودي ومازال الكثير من الغضب ليس على المستوى المغربي فقط، بل على المستوى العربي، حيث عبر معلقون عرب على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من هذا الموقف، واعتبروه “طعنة”، فيما قال سعوديون إن موقف آل الشيخ لا يمثلهم.