بسبب آل الشيخ.. مشجع مغربي: سندعم تونس ومصر في روسيا ولن نشجع السعودية ـ (فيديو)



“القدس العربي”:

انتشر على مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو لحديث مشجع مغربي في العاصمة الروسية موسكو للقناة الوطنية التونسية الأولى.

وقال المشجع المغربي “إن المغاربة سيشجعون المنتخبين التونسي والمصري خلال مشاركتهما في مونديال روسيا 2018، لكنهم سيرفضون تشجيع المنتخب السعودي”.

ويأتي هذا الموقف على خلفية الموقف السعودي الرافض لدعم المغرب لاحتضان مونديال 2026، والذي عبر عنه المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ.

وستقام كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بعدما صوتت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (الفيفا) اليوم الأربعاء لصالح العرض الثلاثي المشترك لاستضافة البطولة.

وتفوق عرض أمريكا الشمالية على عرض المغرب بواقع 134 صوتا مقابل 65 للمغرب.

مشجع مغربي :

سأشجع المغرب و تونس و مصر في كأس العالم لن اشجع المنتخب السعودي ! pic.twitter.com/1dixQLUnqN — كرة المونديال (@Liga4Arabia) 12 June 2018