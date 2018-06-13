هيومن رايتس تحث السعودية على الكشف عن مكان مواطن سعودي قطري

الرياض: حثت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان السلطات السعودية، الأربعاء على الكشف عن مكان سعودي يحمل الجنسية القطرية قالت الكويت إنها رحلته إلى المملكة العربية السعودية في 12 مايو/أيار بناء على طلب المملكة.

وكان نواف الرشيد، المقيم في قطر، في زيارة للكويت. ولم تقدم وزارة الداخلية الكويتية المزيد من التفاصيل عن القضية. ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات السعودية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر في يونيو/حزيران عام 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب وهي مزاعم تنفيها قطر.

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن أحد أقارب الرشيد قوله إن الرشيد “شاعر وأكاديمي طموح وليس مسيساً بالمرة”.

وحثت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات السعودية الشهر الماضي على توضيح ما إذا كان الرشيد معتقلاً وسبب اعتقاله.

وأطلق الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية عدداً من الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة كما شهدت البلاد سلسلة اعتقالات في الأسابيع الأخيرة لأفراد تتهمهم السعودية بالتواصل مع منظمات معارضة للمملكة.

وقالت جماعات حقوقية إن كثيرين منهم نشطاء مدافعون عن حقوق المرأة. وتكهن نشطاء ودبلوماسيون بأن الاعتقالات تهدف إلى استرضاء المحافظين المعارضين للإصلاحات الاجتماعية. (رويترز)