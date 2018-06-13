دي ميستورا: إيران وروسيا وتركيا ستبحث في جنيف تشكيل لجنة دستورية سورية

جنيف: قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا في بيان الأربعاء إن مسؤولين كبارا من إيران وروسيا وتركيا سيجتمعون في جنيف يومي 18 و19 يونيو حزيران لإجراء مشاورات مع الأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة دستورية لسوريا.

وأضاف البيان أن دي ميستورا سيوجه الدعوة لاحقاً لدول أخرى لإجراء مشاورات متصلة بالأمر.

ودي ميستورا مكلف باختيار أعضاء اللجنة التي يُتوقع أن تعيد كتابة الدستور السوري مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة في إطار إصلاح سياسي لما بعد انتهاء الحرب.(رويترز)