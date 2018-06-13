“صدمة” من الدول العربية التي صوتت ضد احتضان المغرب لمونديال 2026 ـ (صور وفيديوهات)

“القدس العربي”:

أثارت اللائحة التي أفرج عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، والتي كشفت عن الدول التي صوتت ضد المغرب ولصالح الملف الأمريكي ـ الكندي ـ المكسيكي لاحتضان مونديال 2026 ، جدلا كبيراُ، واعتبرها كثير من المعلقين المغاربة “صادمة”، حيث صوتت كل من البحرين والأردن والعراق والكويت ولبنان والإمارات لصالح الملف الأمريكي المشترك، أما السعودية فكان موقفعها معروفا من قبل، وقد ذهب معلقون مغاربة إلى القول إنها خاضت عبر المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة (وزير الرياضة) تركي آل الشيخ حملة ضد الملف المغربي إعلاميا وماديا، أكثر من المكسيك وكندا.

وقد أثارت مواقف هذه الدول العربية موجة تعليقات مغربية غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل أشاد المعلقون المغاربة بمواقف الدول العربية الأخرى، التي صوتت للمغرب، وهي الجزائر ومصر واليمن وتونس وفلسطين وعمان وقطر والصومال وسوريا والسودان وموريتانيا وليبيا وجيبوتي.

وقد أشار معلقون مغاربة بشكل خاص لموقف الجارة الجزائر، التي دعمت المغرب برغم التوتر الكبير بين البلدين، وقد عبر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “عن خيبة أمل بلاده لعدم احتضان المغرب الشقيق للتظاهرة”.

و ان كان معلقون مغاربة عبروا عن تفهمهم لعدم تصويت بعض الدول للمغرب بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإنهم استغربوا ما اعتبروه “خذلانا من الاشقاء العرب”، خاصة، وأشاد كثيرون في المقابل بالموقف التركي الداعم للمغرب.

وقد أعرب المالغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، عن حزنه لعدم فوز المغرب بشرف تنظيم مونديال 2026.

وفي تصريح تليفزيوني، قال أحمد أحمد “المغرب تستحق تنظيم كأس العالم 2026، وقدمت كل شيئ في محاولة لإنجاح ملفها”.

وأضاف “يجب أن نشعر بالفخر، لأن 45 دولة إفريقية قامت بالتصويت لصالح المغرب”.

وأوضح رئيس “كاف”، “هناك العديد من الأمور التي حسمت التصويف لصالح الملف الثلاثي المشترك أمريكا وكندا والمكسيك”.