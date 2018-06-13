السلطات الإسرائيلية تحيل موقوفة تركية إلى محكمة عسكرية

القدس المحتلة: أحالت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، المواطنة التركية الموقوفة “أيبرو أوزكان” إلى محكمة عسكرية.

وفي تصريح للأناضول، قال “عمر حمياسة” محامي أوزكان، إن “موكلتي أحيلت اليوم إلى محكمة عسكرية بمدينة بتاح تكفا (بالقرب من تل أبيب) بتهمة تهديد أمن إسرائيل، وارتباطها بمنظمات إرهابية”.

وأضاف أنه قدم اعترضا على طلب المدعي العسكري توقيف أوزكان 15 يوما، مطالبا بإطلاق سراحها.

وبيّن أن المحكمة مددت توقيف أوزكان 24 ساعة، مشيرا إلى أنها ستُمثل أمام محكمة عسكرية غدا أيضا.

والاثنين الماضي، أوقفت الشرطة الإسرائيلية “أوزكان”(27 عاما) في مطار بن غوريون بـ “تل أبيب” قبل عودتها إلى تركيا. (الأناضول )