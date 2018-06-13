﻿أتلتيكو يتفق مع موناكو على ضم ليمار

مدريد – د ب أ: توصل أتلتيكو مدريد إلى اتفاق مبدئي مع موناكو للحصول على خدمات الفرنسي توماس ليمار.

وأعلن أتلتيكو أنه خلال الأيام المقبلة، سيعمل الطرفان على الوصول لصيغة نهاية لانهاء الصفقة. يذكر أن ليمار يستعد للمشاركة مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم. وظهر ليمار (22 عاما) في الفريق الأول لكان الفرنسي في 2013 ولعب تسع مباريات. وانضم إلى موناكو في الموسم التالي، حيث لعب 26 مباراة رسمية سجل خلالها هدفا وحيدا. وفي موسم 2016/2017 شارك في 55 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وصنع 17 هدفا. وكانت مساهمته السبب الرئيسي في تقديم موناكو موسما جيدا، حيث قاده للوصول للدور قبل النهائي لدوري ابطال أوروبا. وفي الموسم الماضي، شارك في 38 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع عشرة. وخاض أول مباراة مع المنتخب الفرنسي وهو يبلغ 21 عاما أمام كوت ديفوار في تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ولعب 16 مباراة دولية سجل خلالها ثلاثة أهداف.