﻿مشاركة صلاح مع مصر أمام أوروغواي غير محسومة!

غروزني (روسيا) – د ب أ: أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، أن النجم محمد صلاح يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي بشكل طبيعي استعدادا لكأس العالم، لكن الموقف النهائي الخاص باللاعب من لقاء أوروغواي الأول لم يحسم بعد.

يستهل المنتخب المصري مبارياته بمواجهة أوروغواي غدا الجمعة في المجموعة الأولى، التي تضم أيضا روسيا والسعودية. وأوضح لهيطة أن صلاح ما زال يحتاج لبعض الوقت للعلاج والتأهيل والقرار النهائي بشأنه غير محسوم، وسيتم الكشف عنه في الساعات المقبلة بناءً على إحساس اللاعب نفسه بالإصابة أو آلام الكتف، وكذلك مع تأكيدات الجهاز الطبي. ويختتم المنتخب تدريباته في مدينة غروزني الشيشانية قبل السفر إلى مدينة ييكاتنبرغ تمهيدا لمواجهة أوروغواي.