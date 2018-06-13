﻿مدرب السعودية: روسيا أصعب منتخب في مجموعتنا!

موسكو – الأناضول: قال الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي، إن نظيره الروسي هو أقوى منتخبات المجموعة الأولى التي ستنطلق اليوم في افتتاحية العرس العالمي.

وأكد بيتزي أنه يرى أن روسيا من أقوى منتخبات المجموعة الأولى رغم وجود أوروغواي ومصر. وأضاف: «أشعر بحماس كبير للمباراة الافتتاحية، وهو حدث عظيم، وسنبذل قصارى جهدنا ونعطي أفضل ما لدينا كي نجعل الشعب السعودي يفخر بنا ولا شك في ذلك». وأوضح: «بصمتي أن يكون منتخبي الأفضل، وسنقاتل على كل كرة، جميع المنتخبات تتعرض للضغوط، وأحيانا قد يكون ذلك حافزا لبذل أكبر مجهود». وسيكون مونديال روسيا، المشاركة الخامسة لـ»الصقور» في المونديال، بعدما سبق له التأهل في نسخ 1994 و1998 و2002 و2006، ومنذ ذلك الوقت فشل في اجتياز التصفيات والتأهل إلى العرس العالمي. ولم يسبق أن تواجه المنتخبان السعودي والروسي في أي مباراة رسمية لتكون مواجهة اليوم الأولى. وكانت المواجهة الوحيدة بينهما وديا عام 2014 وحسمها الأخضر بهدف نظيف.