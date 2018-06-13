﻿مهرجان «صيف قطر» يدشّ احتفالات عيد الفطر… وقطريون يسافرون للقاء أقاربهم الذين فرّق بينهم الحصار

الدوحة – «القدس العربي» : يستعد القطريون والمقيمون لعيد الفطر من هذا العام بشعور مغاير عن الأعوام السابقة، فالفرحة باتت فرحتين: فرحة بقرب العيد، وأخرى بالانتصار على الحصار، الذي ولّد لديهم شعوراً بأنهم باتوا أقوى مما كانوا عليه.. ولا يفسد فرحة القطريين، سوى الحزن على حرمانهم من زيارة أقاربهم وأبنائهم الذين فرّقت بينهم إجراءات دول الحصار، للموسم الثاني على التوالي!

هو ذا حال لسان المواطنين القطريين والمقيمين، الذين بدأوا باكراً الاستعدادات لاحتفالات عيد الفطر، والتي تقترن لدى الموظفين في الإدارات الحكومة من قطريين ومقيمين بإجازة تمتد إلى 9 أيام كاملة، ولا تقل عن ثلاثة أيام للعاملين في القطاع الخاص.

ولئن كان الكثير من القطريين تعودوا خلال السنوات الماضية على استغلال إجازة العيد لزيارة أقاربهم وذويهم في السعودية والإمارات العربية والبحرين، بحكم الزيجات المختلطة بين العائلات الخليجية، فإن إجراءات الحصار دفعت الكثير من القطريين وأقاربهم من دول الحصار إلى التفكير في قضاء إجازة عبد الفطر في الكويت أو سلطنة عمان أو تركيا أو لندن للقاء أقاربهم وذويهم الذين حرموا من زيارتهم والتواصل معهم!

قطر وجهة للسياح العمانيين والكويتيين في الأعياد

وعلى الجانب الآخر، باتت الدوحة مقصداً لكثير من العائلات العمانية والكويتية لتفقد أحوال «أهل قطر» بعد عام من الحصار، الأمر الذي يدفع العديد من الفنادق لتقديم عروض مغرية لاستقبال السياح الخليجيين الذين يقصدون قطر في مواسم الإجازات.

وعلى مقربة من نهاية شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، تشهد محلات والفضة في المجمعات التجارية وسوق الذهب القديم وسط الدوحة، إلى جانب سوق الذهب في «سوق واقف» التراثي إقبالا قياسيا للزبائن الذين يقبلون بشراهة على شراء الذهب والفضة، لا سيما خلال الأيام التي تشهد أسعار الذهب العالمية انخفاضا لها.

ويزداد الطلب أكثر على الحلي والذهب والفضة خلال النصف الثاني من شهر رمضان بنسب تصل إلى 30 ٪، متجاوزا بذلك فترة الركود التي عادة ما تميّز الثلاثي الأول من الشهر الفضيل، قبل أن تستعيد الأسواق حيويتها مع قرب احتفالات المجتمع القطري بـ»ليلة القرنقعوه» التراثية، والاستعدادات لعيد الفطر المبارك، أين يزداد الطلب على الفضة من الرجال، مقابل إقبال قياسي للنساء على الحلي والذهب والجواهر.

مهرجان يغازل السياح

وقبيل أيام من إجازة العيد، سارعت العديد من الجهات الرسمية والفنادق المؤسسات الترفيهية للإعلان عن عروضها للاحتفال بعيد الفطر، وتقديم تخفيضات مغرية للزبائن خلال فترة العيد، التي تتزامن وبداية الإجازات الصيفية، وإقبال المواطنين والمقيمين على اقتناء تذاكر السفر والهدايا.

وقد دشّن مهرجان صيف قطر، الذي يقام تحت شعار «لوّن صيفك»، نسخته الخامسة التي تنطلق في 14 حزيران/ يونيو وتستمر حتى 31 آب/ أغسطس، بباقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والعروض المميزة، وذلك للاحتفال بعيد الفطر المبارك خلال الأسبوع الأول من المهرجان الذي يعد الأطول مدة ضمن روزنامة المهرجانات السنوية.

وقالت مشاعل شهبيك، مديرة المهرجانات والفعاليات السياحية في الهيئة العامة للسياحة في تصريح في المناسبة: «لقد استطاع مهرجان صيف قطر أن يرسخ مكانته على مدى السنوات الماضية حتى أصبح مرادفاً للفعاليات الترفيهية التي تلبي تطلعات جميع أفراد الأسرة، وموسماً لعروض الضيافة والتسوق الجذابة بما يضفي أجواءً من البهجة والمرح على فصل الصيف».

وأضافت: «في النسخة الخامسة من المهرجان، يسرنا أن نضيف فعاليات خاصة من أجل عشاق الرياضة وكرة القدم حتى يتسنى لهم الاستمتاع ببطولة كأس العالم لكرة القدم المرتقبة. ويشكل المهرجان جزءاً أساسياً من جهودنا لتنشيط القطاع السياحي عبر تنويع العروض السياحية التي توفرها قطر وتنويع أسواقها السياحية المصدرة.»

عروض لعشاق مونديال كرة القدم

ونظراً لتزامن نسخة هذا العام من المهرجان مع بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا، فقد أبرم مهرجان صيف قطر شراكة مع كل من اللجنة العليا للمشاريع والإرث ووزارة الثقافة والرياضة، وذلك لإقامة منطقة للمشجعين في صالة علي بن حمد العطية، والتي سوف تتواصل فعالياتها وأنشطتها من الخميس 14 حزيران/ يونيو حتى ختام مباريات كأس العالم الموافق الأحد 15 تموز/ يوليو.

وسيكون الدخول إلى منطقة المشجعين مجاناً، بما يتيح الفرصة لسكان قطر وزوارها من عشاق كرة القدم لمواكبة الإثارة التي تصاحب البطولة الأكثر متابعةً حول العالم ويخلق أجواءً رائعة تحاكي أجواء كأس العالم.

كما تقدم مراكز التسوق المشاركة في مهرجان صيف قطر، ابتداء من اليوم الأول للعيد وحتى اليوم الخامس، مجموعة من العروض الترفيهية لمرتاديها من المتسوقين والعائلات. وبالإضافة إلى ذلك، فسوف تقام العروض التالية ثلاث مرات يومياً بالتناوب بين مراكز التسوق المشاركة في المهرجان.

وخلال مدة مهرجان صيف قطر، تقدم نحو 50 فندقاً من فئة الـ 5 نجوم والـ 4 نجوم باقة العروض والتخفيضات على وجبة الضحى والدخول إلى الشاطئ وحمامات السباحة والإقامة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الأندية الصحية

كما تعود المدينة الترفيهية، التي تعد الوجهة المفضلة للعائلات، لتفتح أبوابها للجمهور في اليوم الأول من عيد الفطر. وتضم المدينة الترفيهية المقامة على مساحة واسعة من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، العديد من الأقسام، مثل أكبر قلعة منفوخة في العالم وملعب مصغر للجولف وحلبة تزلج على الجليد وألعاب الركوب وألعاب المهارات وألعاب الفيديو، بالإضافة إلى العروض الترفيهية الحية.

مليونا ريال وسيارة «لامبورغيني»

من جانبها، تقدم مراكز التسوق الـ 11 المشاركة في المهرجان عروضاً ترويجية خاصة وخصومات تصل حتى 50 %.

وفي مقابل كل 200 ريال يتم إنفاقها في أيٍ من مراكز التسوق المشاركة في مهرجان صيف قطر، سوف يحق للمتسوقين دخول ثلاثة سحوبات تتاح لهم خلالها فرصة الفوز بإحدى الجوائز من بين 27 جائزة نقدية مثيرة تبلغ قيمتها الإجمالية مليوني ريال أو الفوز بسيارة لامبورجيني هوراكان (موديل 2018).

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