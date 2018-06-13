﻿صورة «سيلفي» أودت بحياة سائحين

لشبونة ـ أ ف ب: قضى سائحان أستراليان بعد سقوطهما من جدار في منطقة لشبونة فيما كانا يحاولان التقاط صورة ذاتية لهما، حسب ما أفاد مصدر رسمي.

وأضاف «كل المؤشرات تدلّ على أن الحادث وقع حين كانا يحاولان التقاط صورة لهما».

ووقع هذا الحادث في مدينة إريسيرا الساحلية الواقعة على بعد ثلاثين كيلومتراً شمال غرب لشبونة، في مكان يمكن منه مشاهدة مرفأ الصيد والمنحدرات المجاورة للساحل.

ويقع هذا الشاطئ على خليج صخري، ويحيط به جدار يبلغ ارتفاعه أربعين متراً، منه سقط السائحان.