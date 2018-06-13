﻿توجيه تهمة الاغتصاب لزوج إحدى عضوات الأكاديمية السويدية المانحة لنوبل الآداب

ستوكهولم ـ أ ف ب: أعلنت النيابة العامة في ستوكهولم ان الفرنسي جان – كلود أرنو الذي تتهمه نساء عدة بالاعتداء عليهن جنسياً مستغلاً نفوذه في الأوساط الثقافية السويدية، سيحاكم بتهمة الاغتصاب.

وأرنو ( 71 عاما) متزوج من عضو في الاكاديمية السويدية التي تمنح جائزة نوبل للآداب. وقد وجهت إليه تهمة اغتصاب امرأة مرتين في ستوكهولم في 2011 وهي أفعال ينفي ان يكون ارتكبها إلا أن النيابة العامة تؤكد أنها تملك أدلة تدينه.

وأوضحت المدعية العامة كريسيتنا فويغت «الادلة الواردة في الملف متينة وكافية لتوجيه الاتهام»، مشيرة الى شهادات مباشرة تدعم أقوال الضحية المفترضة.

ولم يحدد موعد المحاكمة بعد.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفي خضم حملة #أنا أيضا، أوردت صحيفة «داغنز نيهيتير» الرئيسية في السويد شهادات 18 امرأة أكدن أنهن تعرضن لعنف جنسي أو تحرش جنسي من قبل أرنو.

وأكد جان – كلود أرنو براءته على الفور عبر محاميه إلا أن الاكاديمية السويدية أوقفت كل علاقاتها به ومركز «فوروم» الثقافي التابع له والذي كانت توفر له الدعم المالي منذ سنوات طويلة.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاً بالاستناد الى ما ورد في الصحيفة. وفي منتصف آذار/مارس أعلنت ان جزءاً من التحقيق ويشمل أفعال اغتصاب واعتداءات جنسية، ارتكبت في 2013 و2015 حفظت بسبب مرور الزمن وغياب الأدلة.

وفي رسالة الكترونية، قالت محامية الضحية المفترضة ان موكلتها «مرتاحة» للقرار.

وأوضحت المحامية اليزابيث ماسي فريتز «لقد تأثرت موكلتي كثيراً بما حصل وتعرضت لإهانة كبيرة».

وأدت هذه الفضيحة الى مشاكل كبيرة داخل الأكاديمية السويدية وتسببت في مغادرة ستة من أعضائها من أصل 18 عضواً، ما اضطرها مطلع أيار/مايو الى إرجاء منح جائزة نوبل للعام الحالي لسنة واحدة وهو أمر لم يحدث منذ قرابة السبعين عاما.