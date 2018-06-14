واشنطن تحذر مشجعي كأس العالم من أن موسكو قد تتجسس عليهم

واشنطن: حذر مسؤول كبير في الادارة الأمريكية الأربعاء مشجعي كرة القدم الراغبين بالسفر إلى روسيا لمتابعة المونديال من أن هواتفهم الذكية وكومبيوتراتهم المحمولة قد تتعرض للتجسس من قبل قراصنة الكترونيين يعملون في خدمة الكرملين.

وأكد مدير المركز الوطني للامن ومكافحة التجسس وليام ايفانينا أنه حتى اولئك الذين يظنون انهم غير مهمين على الاطلاق يمكن أن يتم التجسس عليهم أثناء وجودهم في روسيا.

وقال “كل الذين يسافرون إلى روسيا لحضور كأس العالم يجب عليهم ان لا يقللوا البتة من شأن المخاطر الالكترونية التي ينطوي عليها هذا الامر”.

وأضاف “اذا كنتم تعتزمون ان تأخذوا معكم هاتفا محمولا او كومبيوترا محمولا أو مساعدا رقميا شخصيا أو أي جهاز الكتروني آخر فإياكم وأن تخطئوا الظن: كل البيانات الموجودة على هذه الاجهزة (ولا سيما بيانات التعريف الخاصة بكم) يمكن ان تطّلع عليها الحكومة الروسية او مجرمون الكترونيون”.

وشدد المسؤول الأمريكي على أن الحل الامثل والابسط هو أن لا يصطحب معه المرء في رحلته إلى روسيا أي جهاز الكتروني أساسي أو أن يتخذ إجراءات احترازية مثل نزع البطارية من الجهاز حين لا يكون في وضعية الاستخدام.

وأكد ايفانينا أن المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الشركات هم الأهداف الاساسية لعمليات التجسس، مضيفا “لكن لا تنطلقوا من مبدأ انه لا قيمة لكم كي يتم استهدافكم”.(أ ف ب)