قوات الأمن الفلسطينية في رام الله تفرّق بالقوة تظاهرة تضامنية مع غزة- (صور وفيديوهات)

رام الله: استخدمت قوات الامن الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة مساء الاربعاء القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع من أجل تفريق تظاهرة تضامنية مع قطاع غزة احتجاجا على إجراءات عقابية ضد حركة حماس التي تسيطر على القطاع.

وجرت التظاهرة في رام الله حيث مقر الحكومة الفلسطينية على الرغم من ان الاخيرة استبقت التظاهرة باصدارها قرارا في اليوم نفسه فرضت بموجبه حظرا مؤقتا على الاحتجاجات العامة.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن عشرات من عناصر الأمن اطلقوا قنابل صوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين كانوا يرددون شعارات تضامنية مع سكان القطاع المحاصر.

واضاف المراسل أن المتظاهرين الذين توزعوا بين رجال ونساء وحتى أطفال، اضطروا إلى التراجع أمام هجوم قوات الأمن لكنهم ما لبثوا أن عاودوا التجمع مما دفع بقوات الأمن لتفريقهم مجددا بالطريقة نفسها في عملية كر وفر تكررت مرارا.

واعتقلت قوات الأمن عددا من المتظاهرين.

وكانت رام الله شهدت مساء الأحد تحركا احتجاجيا شارك فيه مئات المتظاهرين الذين ناشدوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنهاء الإجراءات ضد القطاع التي يقول منتقدوها انها تضرّ بسكانه البالغ عددهم مليوني شخص.

والاربعاء اعلنت الحكومة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) انه يمنع منح تصاريح لأية تجمعات او مسيرات خلال الأيام المقبلة اثناء عيد الفطر الذي يتوقع ان يكون الجمعة اول ايامه.

وجاء في البيان انه “احتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد”.

وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ 2007.

وفرضت السلطة الفلسطينية سلسلة من الإجراءات على غزة خلال العام الماضي، ولم تدفع كامل الرواتب لعشرات الاف الموظفين في القطاع منذ اشهر.

ويقول منتقدو هذه الخطوات إنها تزيد من الانقسام بين غزة والضفة الغربية.

ومنذ 2007 تفرض إسرائيل حصاراً شديدا على قطاع غزة تقول انه ضروري لعزل حماس، ولكن رافضيه يقولون انه بمثابة عقوبة جماعية.

ووقعت حركتا حماس وفتح اتفاق مصالحة في تشرين الاول/ اكتوبر 2017، الا انه انهار منذ ذلك الوقت. (أ ف ب)



