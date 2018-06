المتحدثة باسم البيت الأبيض تنفي ما تردد عن اعتزامها الاستقالة من منصبها- (تغريدة)

واشنطن: نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز مساء الأربعاء ما تردد عن أنها تعتزم الاستقالة من منصبها.

وكتبت ساندرز في تغريدة على موقع تويتر: “هل تعلم (شبكة) سي بي إن نيوز شيئا أنا لا أعرفه بشأن خططي ومستقبلي ؟! كنت في حفل نهاية العام الخاص بروضة الأطفال الملتحقة بها ابنتي ، ونشروا (سي بي إن نيوز) موضوعا عن خططي مغادرة البيت الابيض دون حتى أن يتحدثوا معي”.

وأضافت: “أحب وظيفتي ويشرفني أن أعمل من أجل رئيس الولايات المتحدة”.

ونقلت سي بي إن نيوز عن مصادر قالت إنها بالبيت الأبيض قولها إن ساندرز ونائب المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه يعتزمان الاستقالة ن منصبيهما.

وذكرت أن ساندرز ستترك منصبها بحلول نهاية العام، بينما لم يحدد شاه موعدا محددا، مضيفة أنها طلبت منهما تعليقا أكثر من مرة. (د ب أ)

Does @CBSNews know something I don’t about my plans and my future? I was at my daughter’s year-end Kindergarten event and they ran a story about my “plans to leave the WH” without even talking to me. I love my job and am honored to work for @POTUS

— Sarah Sanders (@PressSec) June 14, 2018