الملكة إليزابيث تصطحب ميغان في رحلة بالقطار

لندن: تنضم أحدث شخصية بالعائلة البريطانية المالكة، ميغان دوقة ساسكس، إلى الملكة إليزابيث الخميس في أول ارتباط رسمي بمفردها، دون زوجها الأمير هاري.

وستتوجه ميغان بالقطار الملكي إلى شمال غرب انكلترا للمشاركة في عدة أحداث خلال اليوم.

وبعد أن شاهد الملايين حول العالم مظاهر الأبهة التي أحاطت بحفل زفافها بحفيد الملكة إليزابيث في قلعة وندسور الشهر الماضي، ستكون زيارات الخميس نموذجا للارتباطات التي سيتعين على الممثلة الأمريكية السابقة ونجمة المسلسل التلفزيوني (سوتس) أن تؤديها بوصفها عضوا عاملا بالأسرة المالكة.

وستفتتح الملكة إليزابيث (92 عاما) وميغان (36 عاما) رسميا جسر (ميرزي جيت واي) المقام فوق نهر ميرزي. والجسر أحد أكبر مشروعات البنية التحتية ببريطانيا خلال السنوات الأخيرة.

ثم ستتوجه الملكة مع دوقة ساسكس إلى تشستر لافتتاح مجمع (ستوري هاوس) والذي يضم مكتبة ومسرحا ودارا للسينما، وستشاهدان عرضا راقصا وستستمعان إلى أناشيد يغنيها تلاميذ من المنطقة قبل أن تتناول الغداء في مبنى البلدية.

وكان مكتب الأمير هاري قد أعلن هذا الأسبوع أنه وميغان سيسافران إلى استراليا وفيجي وتونجا ونيوزيلندا هذا العام.(رويترز)