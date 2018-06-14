ترامب: لم أناقش سحب القوات من كوريا الجنوبية مع “كيم”

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة بثت الأربعاء إن عملية سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية لم يتم بحثها مطلقا خلال القمة التي عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأضاف ترامب أن االولايات المتحدة لن تخفض عدد قواتها على الإطلاق.

وأوضح أنه يحب أن يخرج الجيش الأمريكي من كوريا الجنوبية بسبب التكلفة، مضيفًا أنه على الرغم من أن الأمر ليس جزءًا من المناقشة الآن، “إلا أنه سيكون كذلك في الوقت المناسب”.

وأدلى الرئيس الأمريكي بهذه التعليقات إلى محطة “فوكس نيوز″ على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان” قبل مغادرته سنغافورة.

وتأتي قضية الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية بعد إعلان ترامب المفاجئ خلال القمة عن وقف التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.(د ب أ)