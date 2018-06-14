الرئيس اليمني يعود لعدن الخميس بعد غياب قرابة العام ونصف

اليمن: قال مصدر رئاسي يمني، إن الرئيس عبدربه منصور هادي، سيعود الخميس، إلى العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، بعد غياب لقرابة عام ونصف العام.

وأشار المصدر- لم يذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، للأناضول، أن هادي سيصل عدن في وقت لاحق الخميس، للإشراف على معركة استعادة الحديدة، وبرفقته عدد من كبار مسؤولي الدولة (لم يسمهم).

وتأتي عودة هادي إلى عدن، التي غادرها آخر مره قبل عام و4 أشهر، كثمرة للتفاهمات التي جرت مؤخرا بينه وبين دولة الإمارات التي تُمسك بزمام الأمور الأمنية في العاصمة المؤقتة وكافة مدن الجنوب.

وكانت مصادر حكومية قد اتهمت مطلع العام الجاري، الإمارات بمنع الرئيس هادي من العودة إلى عدن لأكثر من عام، بعد توتر في العلاقات بين الطرفين في عدد من الملفات السياسية والأمنية

وبلغ التوتر بين الجانبين ذروته في أزمة سقطرى منتصف مايو الماضي، بعد اتهام رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، للإمارات، بأنها تنافس الحكومة على “السيادة ومن يحق له تمثيلها”.

وساهمت السعودية في إذابة الجليد بين الحكومة الشرعية والإمارات، حيث قام وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، بزيارة مفاجئة إلى أبوظبي، بعد أيام من وصفه لتواجدها في اليمن بـ”الاحتلال”.

واليومان الماضيان، التقى هادي في مكة المكرمة بوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، قبل أن يتوجه في اليوم التالي إلى أبوظبي للقاء ولي عهدها، محمد بن زايد.

وفي وقت سابق من فجر الخميس، كان رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر قد عاد من العاصمة المصرية القاهرة، إلى عدن بعد غياب شهر ونصف الشهر. (الأناضول)