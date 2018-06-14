قرش شرس ينقض على آخر في هجوم نادر- (فيديو)

“القدس العربي”: راقب غواصون قرشا ينقض بوحشية على سمكة قرش أخرى واستطاعوا تصوير هذه الحادثة النادرة.

ونشر موقع “LADBible” فيديو الحادث الذي صوره الغطاس، آدم مالسكي، بالقرب من جزر نيبتون في جنوب أستراليا.

وأوضح مالسكي أن “سمكة قرش اقتربت من طعم تدلى من قارب الصيد، وبعد برهة، خرجت سمكة قرش أخرى من المياه وهاجمت الأولى”.

وأكد مدرب الغطس وربان السفينة بأنهما لم يشاهدا من قبل عراكا قويا بين أسماك القرش وصل إلى حد نهش إحداهما للأخرى.

وأشار طاقم الغطس إلى أن طول سمكة القرش الكبرى، والتي دعوها غيلبرت، يبلغ حوالي 4.8 متر، وبقيت مرئية لفترة طويلة بعد الحادثة، أما السمكة الصغرى فقد غاصت ولم يروها بعد ذلك.

ويذكر أن أسماك القرش تأكل بعضها البعض أحيانا، إلا أن مشاهدة ذلك أمر نادر جدا.