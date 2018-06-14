قتيلان في هجوم داخل مسجد في افريقيا الجنوبية والشرطة تعلن قتل المنفذ

الكاب: قُتل شخصان في هجوم بالسكين في وقت مبكر الخميس داخل مسجد في مالزبري بالقرب من الكاب (جنوب غرب افريقيا الجنوبية)، قبل أن تردي قوات الامن المنفذ، بحسب ما أفادت مصادر من الشرطة.

وقالت متحدثة تدعى نوليوسو رويكسانا لوكالة فرانس برس إن المصلين أبلغوا الشرطة التي “عثرت على شخصين مصابين بجروح مميتة بالسكين والعديد من الجرحى”.

وتابعت المتحدثة أن “المشتبه به وهو في الثلاثينات من العمر هاجم الشرطة بالسكين بينما كانت تحاول اقناعه بالاستسلام فقتلته”.

ولم تتوفر أي معلومات على الفور حول دوافع المهاجم المفترض.

ويأتي الهجوم بعد شهر على اعتداء مماثل داخل مسجد شيعي في فيرولام في شمال دوربان (شمال شرق) حيث ذبح ثلاثة أشخاص لم تعرف هوياتهم رجلا وطعنوا شخصين آخرين بالسكين.

ولا يزال المهاجمون الثلاثة فارين.

ولم تتضح دوافع الهجوم السابق، لكن الشرطة قالت ان فيه “اشارات على التطرف”.

تبلغ نسبة المسلمين 1,5% من سكان افريقيا الجنوبية البالغ عددهم 53 مليون نسمة، وهم يعيشون في اجواء من التسامح الديني.

وكانت البلاد حتى الان في منأى من الهجمات الجهادية بخلاف دول افريقية أخرى.(أ ف ب)