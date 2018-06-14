السلطات الأمريكية توقف إسرائيلية يشتبه بدعمها تنظيم الدولة

واشنطن: اعلنت السلطات الأمريكية انها اعتقلت الاربعاء إسرائيلية مقيمة في الولايات المتحدة للإشتباه في أنها علمت ناشطين ينتمون على الأرجح إلى تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) كيفية تحضير سم الريسين القوي جدا، وحصلت على وثائق تشرح كيفية صنع قنابل وسترات متفجرة.

وقالت السلطات إن وهيبة عيسى ديس (45 عاما) المطلقة، تم اعتقالها في مدينة كوداهي القريبة من ميلووكي على ضفاف بحيرة ميشيغن. وهي أول شخص يُلقى القبض عليه منذ ستة أشهر، للإشتباه في تقديمه دعما إلى منظمة جهادية عنيفة.

واستخدمت المشتبه بها التي تقيم بصورة قانونية في الولايات المتحدة منذ 1992، حسابات عدة على شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لتنظيم الدولة الاسلامية وتسهيل تجنيد مقاتلين، كما جاء في لائحة الاتهام التي أعدها القضاء الأمريكي.

وكانت تمتلك “مكتبة افتراضية تحتوي على تعليمات حول طريقة صنع قنابل واسلحة بيولوجية وسموم وسترات متفجرة” لمساعدة انصار تنظيم الدولة الإسلامية على شن هجمات.

ويشتبه أيضا بأنها شرحت لشخص هو على ما يبدو أحد مخبري الشرطة طريقة صنع الريسين، وبأنها “اقترحت على هذا الشخص صب الريسين في خزانات ماء”.

من جهة أخرى، تشتبه السلطات القضائية الأمريكية بأنها اقترحت أهدافا لاعتداءات محتملة بالقنابل، ومنها احتفالات في الشوارع وأعياد أخرى.(أ ف ب)