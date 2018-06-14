دونالد ترامب يحتفل بعيد ميلاده الثاني والسبعين

واشنطن: احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس بعيد ميلاده الثاني والسبعين بعد عودته إلى واشنطن اثر زيارة استغرقت يومين في سنغافورة حيث عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

وفي سن 70 عاما كان ترامب عام 2016 الرئيس الاكبر سنا الذي يصل إلى البيت الأبيض في ولاية أولى، حيث ان رونالد ريغان كان في الثالثة والسبعين حين اعيد انتخابه رئيسا عام 1984.

وتثير صحة الرئيس الجسدية والعقلية اهتماما لدى كثيرين في البلاد. واجرى الرئيس في كانون الثاني/ يناير اول فحوصات طبية له منذ وصوله إلى السلطة واعلن بعدها طبيب البيت الأبيض روني جاكسون ان الرئيس “في صحة ممتازة”.

وقبل انتخابه نشر مسؤولو حملته في كانون الاول/ ديسمبر 2015 تقريرا اعده طبيبه الشخصي انذاك هارولد بورنشتاين وقال فيه “اذا انتخب ترامب، يمكنني التأكيد بدون لبس انه سيكون الشخص الذي يتمتع بافضل وضع صحي الذي ينتخب للرئاسة” في الولايات المتحدة.

لكن بورنشتاين قال في مقابلة مع شبكة “سي ان ان” الشهر الماضي إن ترامب أملى عليه هذا التقرير.

كما قال الشهر الماضي إن أحد الحراس الشخصيين لترامب قدم إلى مكتبه في بارك افينيو السنة الماضية واستحوذ على كل ملفات الرئيس الطبية. واوضح أن ذلك حصل في 3 شباط/ فبراير 2017 بعد أيام على ما كشفه الطبيب لصحيفة “نيويورك تايمز″ بأن ترامب يتناول دواء منذ سنوات لتقوية نمو الشعر.(أ ف ب)