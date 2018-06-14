شاب تلتهمه النيران بسبب انفجار شاحنه المحمول- (فيديو)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو، تداوله مواقع وصفحات الإنترنت، تعرض شاب لحادث مروع بسبب انفجار شاحن محمول للأجهزة الذكية.

ووقعت الحادثة أثناء تجول شاب في أحد المراكز التجارية في دبي ليتفاجأ بانفجار شاحنه المحمول (power bank) واشتعال النيران في ثيابه بشكل مرعب وسريع.

ويظهر الفيديو كيف بدأ الشاب بالصراخ والركض في أرجاء المكان من شدة الألم، وكيف حاول المتواجدون قربه إطفاء النار التي أحاطت به بالكامل.

ونقل الشاب بعدها إلى المشفى، ووضعه الصحي حرج بسبب الحروق التي تعرض لها.