بعد طلبها الزواج من محمد صلاح.. سما المصري تشعل جدلا بأغنية لمنتخب مصرـ (فيديو)

“القدس العربي”: عادت سما المصري من جديد لتثير ضجة بعد تأكيدها من خلال حسابها على موقع “انستغرام” عن طرحها فيديو كليب لأغنية بعنوان “ايوا ايوا” لدعم المنتخب المصري، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة التي أثارت جدلاً كبيراً حول رغبتها في الزواج من اللاعب العالمي محمد صلاح.

ورغم أن القانون المصري يعاقب من يرتدي بدلة رقص أو ملابس مثيرة على شكل علم مصر، إلا أن سما تحايلت على هذا الأمر وارتدت ملابس فيها ألوان العلم الأحمر والأبيض والأسود، ولكنها لم ترتد العلم خوفًا من الملاحقة القانونية لها.

وإاتشر مقطع فيديو للأغنية على المواقع ، وتظهر فيه المصري وهي تغني وتتمايل وترقص وتقلد ملابس وحركات النجمة العالمية شاكيرا، ما أثار ضجة كبيرة بين المشاهدين، وانهالت عليها الانتقادات الساخرة التي وصفت محاولتها لتقليد شاكيرا بـ”الفاشلة”، والسيئة، معتبرين أن المقطع ليس إلا لجذب انتباه الناس وإثارة الجدل.