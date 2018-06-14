الفنان السوري علي كريّم: “باب الحارة” ثرثرة على ورق ونادم على مشاركتي فيه -(فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

أكد الفنان السوري علي كريّم أنه لن يشارك في الجزء المقبل من مسلسل “باب الحارة”.

ووصف كريم المسلسل الذي أدى فيه دور “أبو النار” على مدار أجزاء المسلسل بأنه ” ثرثرة على ورق، وأعتذر من الجمهور عن وجودي في أجزاء المسلسل السابقة، وأُعلمهم أنني لن أكون في الجزء المقبل منه”.

وقال الفنان السوري علي كريّم إنه سعى لإيجاد مصدر آخر للرزق بدلا عن التمثيل لكنه فشل.

وأضاف كريّم خلال حوار إذاعي أجري معه أنه لم يتقاضَ أجرًا ماديًّا جيدًا في مسلسل “باب الحارة”، وأكمل قائلا: “لكي أحقق الراحة من المفترض أن أعمل بظرف محترم، لذلك من الممكن أن أبتعد عن الفن”.