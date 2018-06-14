جماهير “أهلاوية” ومغربية تهاجم آل الشيخ في موسكو والشرطة تنقذه – (فيديوهات)

“القدس العربي”: هاجم عدد من أنصار النادي الأهلي المصري، وآخرين من مشجعي المنتخب المغربي، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، خلال وجوده في موسكو.

ووجه جمهور الأهلي والمغربي شتائم لآل الشيخ، الذي كان يتجول في الساحة الحمراء الشهيرة وسط موسكو، حسبما أظهرت عدة فيديوهات.

ويحضر آل الشيخ، الخميس، إلى جانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، افتتاح كأس العالم، الذي يجمع السعودية بالبلد المضيف روسيا.

وهتف مشجعون مغاربة بصوت واحد: “سعودية خونة”، في إشارة إلى تصويت الأخيرة لصالح الملف المشترك (الولايات المتحدة، المكسيك، كندا) على حساب الملف المغربي، لاستضافة كأس العالم 2026، علما أن الملف الأمريكي المشترك فاز بشكل رسمي، الأربعاء.

وأظهرت لقطات تجمهر عدد من المشجعين السعوديين حول آل الشيخ، الذي كان محاطا بحراس شخصيين.

واضطرت الشرطة الروسية المتواجدة في المكان إلى فصل آل الشيخ عن الجماهير، وظهر في فيديو وهو داخل دورية شرطة.

المغاربة يتطاول على تركي آل الشيخ بعد ما خسروا تظيم #كاس_العالم_2026

وكأننا الوحيدون الذين لم يصوتوا لهم.. pic.twitter.com/I4odtPTKAt — Leader. (@Leader_60) June 13, 2018

رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ في أحد سيارات الشرطة الروسية. pic.twitter.com/hVkWsWpnn3 — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) June 13, 2018