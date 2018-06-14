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جماهير “أهلاوية” ومغربية تهاجم آل الشيخ في موسكو والشرطة تنقذه – (فيديوهات)

Jun 14, 2018

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“القدس العربي”: هاجم عدد من أنصار النادي الأهلي المصري، وآخرين من مشجعي المنتخب المغربي، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، خلال وجوده في موسكو.

ووجه جمهور الأهلي والمغربي شتائم لآل الشيخ، الذي كان يتجول في الساحة الحمراء الشهيرة وسط موسكو، حسبما أظهرت عدة فيديوهات.

ويحضر آل الشيخ، الخميس، إلى جانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، افتتاح كأس العالم، الذي يجمع السعودية بالبلد المضيف روسيا.

وهتف مشجعون مغاربة بصوت واحد: “سعودية خونة”، في إشارة إلى تصويت الأخيرة لصالح الملف المشترك (الولايات المتحدة، المكسيك، كندا) على حساب الملف المغربي، لاستضافة كأس العالم 2026، علما أن الملف الأمريكي المشترك فاز بشكل رسمي، الأربعاء.

وأظهرت لقطات تجمهر عدد من المشجعين السعوديين حول آل الشيخ، الذي كان محاطا بحراس شخصيين.

واضطرت الشرطة الروسية المتواجدة في المكان إلى فصل آل الشيخ عن الجماهير، وظهر في فيديو وهو داخل دورية شرطة.

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3 تعليقات

  1. انا ضد التظاهر ضده
    فمن مثل هذا الشخص يحب استفزاز الاخرين
    يجب تجاهله فهذا قدره الحقيقي
    افضل طريقه لتخليص البيت من الذباب فتح النافذة ليخرج فهذا اسهل من مطاردته

  2. كان من الافضل على هده الجماهير الغاضبة ان تتجاهل هدا الشخص ولا تعيره ادنى اهتمام لانه بكل بساطة انسان لا يستحق كل هدا الاهتمام فبصراحة اقول انني ساشجع الفريق الروسي واتمنى فوزه من صميم القلب.

  3. قياده طفوليه في السعوديه.
    أذكياء برسم غباء لا مثيل له ولو كنت في مكان ابن سلمان لسحبت المنتخب الذي سوف يكون مهزلة الدوره 2018.
    وقسما بالله مهزله.

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