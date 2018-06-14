“جونا” إبنة خالة أحلام تواجه عاصفة من الانتقادات –(فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

حملة انتقادات صوبت نحو الفنانة جونا البحرينية، إبنة خالة الفنانة الإمارتية “أحلام”.

وآخر مشهد من حملة الانتقادات لـ”جونا “على خلفية مشاركتها في مسلسل “المواجهة”، ما غردت به الإعلامية سهى الوعل على حسابها على “تويتر” مصحوبا بمقطع فيديو: “عينة مما نراه كل يوم في الدراما الخليجية. لأول وهلة اعتقدتها مريضة وتعاطفت معاها بس بعد ما بحثت وعرفت إنه مجرد مبالغة في التمثيل ومبالغة في التجميل، رحمت حال الدراما عندنا وحزنت. الدراما الخليجية ليست في أيد أمينة”.