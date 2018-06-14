زانتي: ميسي يتعرض لضغوطات كبيرة للفوز بمونديال روسيا

موسكو:قال المدافع الأرجنتيني السابق خافيير زانيتي، اليوم الخميس، إن مهاجم منتخب بلاده ليونيل ميسي يتعرض للعديد من الضغوطات من الجماهير للتتويج بلقب كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وفي تصريحات تليفزيونية، قال زانيتي “هناك الكثير من الضغوطات عليه، ليس في هذا البطولة فقط، ولكن في الماضي أيضًا، الجميع يتوقع أن يكون كأس العالم له”.

وأضاف، “الأرجنتين يمكنها أن تتوج باللقب، ولكنه ليس أمرًا سهلًا، لوجود منتخبات أخرى أكثر جاهزية، الهزائم التي تعرض له ليو مع الأرجنتين في نهائيات كأس العالم وكأس أمريكا الجنوبية تزيد الضغوط عليه وعلى الفريق ككل خاصة من الصحافة”.

وختم تصريحاته، “إنه كأس العالم، وهناك حالة من الحماس الكبير بين مشجعي التانغو، ونأمل أن نصل إلى المباراة النهائية”.

وكانت الأرجنتين قد فشلت في التتويج بالمونديال الأخير في البرازيل 2014 بعد الخسارة في النهائي من ألمانيا بنتيجة 0-1، كما خسرت لقب كوبا أمريكا لمصلحة تشيلي مرتين في 2015 و2016.

رغم نجاحات ميسي (30 عامًا) مع ناديه برشلونة الإسباني وحصد العديد من الألقاب سواء محلية أو قارية أو دولية، لم ينجح مع بلاده إلا في الحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية في أولمبياد 2008، وتشير التقارير الاعلامية الأرجنتينية أنه قد يكون أخر مونديال له قبل الاعتزال.

زانتي (44 عامًا)، أحد أبرز وأهم لاعبي التانغو الأرجنتيني في التاريخ الحديث، وامتاز بالقوة البدنية والالتحامات القوية، لعب لانتر الإيطالي منذ 1995 حتى 2014 ليكون من أعمدته الرئيسية، وخاض ما يقرب من 143 مباراة دولية مع منتخب بلاده.(الأناضول).