الحوثيون يقولون إنهم “دكوا” مقر القيادة العسكرية الجوية السعودية في عسير بصاروخ

لندن-”القدس العربي”:

قالت جماعة أنصار الله التي يتزعمها عبد الملك الحوثي في اليمن إنها قصفت مقر القيادة العسكرية الجوية السعودية.

وأكدت الجماعة حسب موقع “المسيرة” التابع للحوثيين: ” قصفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، اليوم الخميس، مقر القيادة الجوية السعودية في عسير بصاروخ باليستي من طراز بدر1.”

وأضافت ” أن صاروخ بدر1 الباليستي أصاب هدفه في القاعدة المستهدفة بدقة عالية.

وقالت الجماعة إن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت فجر أمس الأربعاء، صاروخا باليستيا من ذات الطراز على مدينة الفيصل العسكرية في جيزان، وذلك بعد ساعات من إطلاق صاروخ مماثل على المدينة الصناعية في جيزان أيضا.