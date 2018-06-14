إنقاذ سفينة تنقل 61 سوريا قبالة شواطئ قبرص

نيقوسيا: أعلنت الشرطة القبرصية الخميس انقاذ 61 سوريا على متن سفينة قبالة شواطئ جزيرة قبرص المتوسطية.

واكدت الشرطة اعتراض السفينة التي وصلت آتية من تركيا، مساء الاربعاء شمال غرب الجزيرة.

ونقل ثلاثة وخمسون رجلا وامرأة واحدة وسبعة اطفال الى مركز استقبال قرب العاصمة نيقوسيا، بعد خضوعهم للفحص الطبي، كما ذكرت السلطات.

ونقلت الشرطة عن مهاجرين تأكيدهم انهم دفعوا لمهربين 2000 دولار (حوالي 1700 يورو) عن كل شخص لنقلهم على متن هذه السفينة من السواحل التركية.

واضافت الشرطة انها اعتقلت رجلا في التاسعة والاربعين من العمر، للاشتباه في انه مهرب شوهد يقفز في الماء.

ولم تستقبل قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، والبعيدة حوالى 100 كلم عن السواحل السورية، اعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين على غرار تركيا او اليونان.

إلا ان 1700 مهاجر وصلوا منذ ايلول/سبتمبر 2014 الى الشواطئ القبرصية على متن زوارق. وتفيد السلطات في هذا البلد الذي يناهز عدد سكانه المليون نسمة، بتزايد اعداد طلبات اللجوء.

وتفيد ارقام للأمم المتحدة ان قبرص تحتل المرتبة الرابعة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد طلبات اللجوء بالنسبة للفرد الواحد.(أ ف ب) .