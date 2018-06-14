العبادي يدعو الكتل السياسية للاجتماع بعد عطلة عيد الفطر

بغداد: دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الخميس الكتل السياسية للاجتماع بعد عطلة عيد الفطر للاتفاق على كيفية المضي قدما نحو تشكيل البرلمان والحكومة.

وأضاف العبادي “على الرغم مما شاب الانتخابات من خروقات ومخالفات فإن اتباع الطرق القانونية والاحتكام للقانون والدستور هو السبيل الوحيد لحل هذه المشاكل والمضي نحو استحقاق تشكيل مجلس نواب جديد والحكومة التي تنبثق عنه”.

وأعلنت الحكومة أن عطلة عيد الفطر تنتهي يوم الثلاثاء.(رويترز).