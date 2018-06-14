بالابتسامات والترحيب.. افتتاح مونديال روسيا بنكهة سياحية

موسكو: تنهال عبارات الترحيب والابتسامات من كل حدب وصوب باتجاه الجماهير الزائرة لموسكو لحضور فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق في روسيا مساء اليوم الخميس.

ومنذ الوصول إلى محيط ملعب “لوجنيكي” الشهير في موسكو الذي سيحتضن حفل افتتاح النسخة الحادية والعشرين للعرس العالمي بعد قليل حتى تبدأ عبارات الترحيب والابتسامات تنهال من كل اتجاه.

ويرتدي أعضاء فرق متخصصة من الشباب أزياء بألوان مختلفة للقيام بالترحيب بالقادمين عبر محطة “سبورتيفنايا” القريبة من استاد لوجنيكي، بعبارات مثل “أهلا بكم في روسيا”، و”استمتعوا بوقتكم”، و”نتمنى لكم رحلة جميلة”.

فيما يقوم البعض من أعضاء تلك الفرق بمصافحة القادمين أو التقاط “السيلفي” معهم أو مساعدتهم في التقاط الصور التذكارية.

وعلى الرغم من التواجد الأمني المكثف إلا أن إجراءات التفتيش والدخول إلى الملعب عبر البوابات المختلفة المخصصة لكل منها لشريحة معينة من إعلاميين ومشجعين وفرق فنية وإداريين وغيرهم لا تستغرق سوى دقائق معدودة خاصة وأن كل من الموجودين يحمل بطاقة تعريفية يتم قراءتها عبر ماسح ضوئي خلال ثوان.

كما تم تخصيص متطوعين من الشباب للقيام برسم الأعلام والكتابة على وجوه المشجعين كل حسب رغبته.

وطوال فترة الانتقال من البوابات الخارجية للملعب إلى المبنى الرئيسي له يتم إذاعة تعليمات باللغات المختلفة وعلى راسها العربية بخصوص كيفية الدخول إلى الملعب والجلوس على المقاعد المخصصة ومنع التدخين وغيرها.

وينتشر متطوعون يرتدون الزي الأحمر في جميع الأرجاء للإجابة على أي استفسار من قبل الجماهير بخصوص أرقام البوابات والمرافق وغيرها.

ولا يخلو الأمر من تفاعل بعض فرق المتطوعين مع مشجعي الفرق القادمة بالتصفيق والحماس ومحاولة ترديد الهتافات التشجيعية.

وينطلق حفل افتتاح كأس العالم في وقت لاحق اليوم، يعقبه المباراة الأولى للعرس العالمي والتي ستجمع بين منتخبي روسيا المستضيفة والسعودية.(الأناضول).