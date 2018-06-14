دعم قطري للمغرب وغضب من تصويت دول عربية ضد استضافته لمونديال 2026

الدوحة – “القدس العربي”- إسماعيل طلاي:

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعم بلاده للمغرب في حال قررت الترشح لاستضافة مونديال 2030.

وأجرى أمير قطر الخميس اتصالاً هاتفيا مع محمد السادس ملك المملكة المغربية، تم خلاله البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض التطورات في المنطقة وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكد أمير قطر خلال الاتصال الهاتفي “دعم دولة قطر الكامل للمملكة المغربية إذا ما ترشحت لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030″.

وتعد قطر من بين الدول العربية التي صوتت في انتخابات كونغرس الفيفا أمس الأربعاء لصالح استضافة المغرب لمونديال 2026، إلى جانب الجزائر ومصر، وليبيا، وسلطنة عمان، وفلسطين، والسودان، وسوريا، وتونس، وموريتانيا، وجيبوتي، والصومال، وجزر القمر، واليمن. في حين صوت ضد استضافة المغرب للحدث الكروي الأبرز عالميا كلً من البحرين، والعراق، والسعودية، والامارات، والكويت، والأردن، ولبنان.

وخلّفت نتائج التصويت موجة غضب عارمة في الوطن العربي، حيث شهدت وسائل التواصل الاجتماعي نشر عدد كبير من التدوينات والتغريدات التي تعبر عن الاستياء من تصويت دول عربية لصالح الملف الأمريكي المشترك، على حساب بلد عربي، إلى درجة وصف ما حدث بـ “الخيانة”.

ونالت المملكة العربية السعودية حصة الأسد من الانتقادات والهجوم العنيف الذي طال وفدها الرسمي في موسكو من قبل جماهير مغربية وعربية غاضبة من خطوة السعودية التي تباهت بتصويتها لصالح الملف الأمريكي المشترك قبل فترة طويلة، على لسان المسؤول المثير للجدل تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، والذي تعرض لموجة غضب عارمة في موسكو، لم يكن ليخرج منها لولا تدخل الشرطة!

“كم هو أمر مخزي”

وعبّر العديد من المغردين القطريين عن دعمهم المطلق للمغرب، موازاة مع استهجانهم للموقف السعودي على وجد التحديد. وعلق وزير الدولة القطري ومرشحها السابق لانتخابات اليونسكو الدكتور حمد عبد العزيز الكواري في تغريدة له قائلاً: “تصويت بعض العرب لصالح المغرب لكأس العالم 2018جميعا لا يحسم التصويت، ولكنه سيكون ظاهرة من مظاهر التضامن.. لكن أوضاع التردي أصرت مرة أخرى أن تتخلى عن التضامن.. مأساة العرب تتكرر بعد أن عبرت عن نفسها في اليونسكو عندما منعوا وصول المرشح العربي..كم هو أمر مخزي”. في إشارة إلى تصويت دول عربية وبينها الإمارات العربية والسعودية ومصر ضد المرشح القطري في انتخابات اليونسكو الماضية.

وغرّد الإعلامي القطري عبد العزيز آل اسحاق قائلاً: التصويت الرسمي لكأس العالم، فخورون بالمحاولات المستمرة للمغرب، لم تنجح المغرب في ،2026 لكن نتمنى أن نبدأ من الآن ل المغرب2030 .. نفخر في قطر أننا وقفنا مع المغرب ككل مواقفنا القومية في كل المجالات ومهما كانت الظروف والضغوطات”.

وتابع في تغريدة أخرى، قائلاً: “الغباء السعودي لا حدود له، أو أنه الكذب السعودي المستمر حتى في رمضان يروحون حالياً لهذه الكذبة لتحويل الفضيحة عنهم بعد التصويت لمنافس المغرب ..الحقيقة: جنوب إفريقيا فازت ب ١٤ صوتاً مقابل ١٠ أصوات للمغرب، والإقتراع كان سرياً”.

وغرّد محمد الكواري قائلاً: “يكفي ان المغرب دخلت بهدوء و ثقة رغم تخاذل المحسوبين على العرب .. ولكن ان كان ملف المغرب2026 لم يوفق .. فـقطر بعد اربع سنوات ستكون هي المغرب وهي كل بلد عربي يرى في اوطاننا المستقبل و الواجهة المشرفة امام دول العالم .. وهذا ما أكد عليه سمو الامير في أكثر من مناسبة”.

وعلق فهد بن عبد العزيز قائلاً: “حظ أوفر للمغرب الشقيق.. قلوبنا كانت معكم، وتمنينا فوز المغرب2026 لنفرح كما فرح كل العرب بفوز قطر2022 ، ولكن قدر الله وماشاء فعل. فخورون بك، وبإصراركم للفوز ومنافستكم لكبرى دول العالم، وتمنياتنا من القلب لكم بمستقبل قادم أفضل وأجمل”.